17:09 19 декабря 2017 4

Молодежь одобрительно отреагировала на речь президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин 19 декабря принял участие в итоговом «Форуме действий» Общероссийского народного фронта. В 2017 году съезд активистов стал самым масштабным за всю историю организации — в нем приняли участие более четырех тысяч человек со всей страны: эксперты ОНФ, журналисты, руководители органов власти. С наиболее активными участниками мероприятия глава государства пообщался на пленарном заседании. Среди них было много молодежи.

Свою речь Владимир Путин начал с того, что отметил ощутимые и конкретные результаты, которые приносит работа активистов Общероссийского народного фронта. Президент отметил, что неслучайно сама идея создания ОНФ родилась в Волгограде, где в годы Великой Отечественной войны солдаты «насмерть стояли за интересы России».

«Своими делами вы утверждаете принцип честности, открытости, боретесь против всякого рода казенщины, равнодушия, расточительства, коррупции, побуждаете власть активнее откликаться на нужды и запросы наших граждан. Главное предназначение Народного фронта — помогать людям, отстаивать правду и справедливость, защищать наших людей», — похвалил президент активистов.

Путин похвалил членов ОНФ за гражданскую активность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Путин заметил, что в стране за последние годы была создана надежная база «для уверенного движения вперед». «После развала СССР мы слышали много сладких хороших речей. Но реально нам никто не помогал — да мы и не рассчитывали на это, нам не нужна помощь со стороны. Мы строили новую страну, новую независимую Россию», — указал президент.

В конце своей речи президент обратился к молодым слушателям. «Все мы от мала до велика должны помнить, что Россия, наш народ, семьи прошли через очень трудный период в своей истории в предыдущем веке — революция, войны, кардинальные изменения всего жизненного уклада. Сегодня мы должны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе, — сказал Путин. — Сильная, устремленная в будущее Россия нужна всем нам, и спасибо большое за поддержку».

После речи Путин прошел через весь зал и поздоровался со всеми участниками, с кем смог. В ответ зрители скандировали ему «Спасибо» и аплодировали. RT вел прямую видеотрансляцию с форума.