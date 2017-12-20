08:16 20 декабря 2017 0

Миллион долларов хакеры перевели за рубеж Фото: Pixabay

Дочерний банк ВЭБа «Глобэкс» подвергся хакерской атаке. Компьютерным пиратам через международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT удалось похитить и вывести за рубеж более одного миллиона долларов.

Хакерская атака на «дочку» ВЭБа произошла еще 15 декабря, однако известно об этом стало вечером 19 декабря. Как утверждают в «Глобэкс», средства клиентов не пострадали, пишет газета «Ведомости». Президент Глобэксбанка Валерий Овсянников не стал рассказывать изданию других подробностей о последствиях хакерской атаки. Согласно предварительным данным, за происшедшее может быть ответственна хакерская группа Cobalt. Ранее она уже пыталась атаковать российские банки через SWIFT, добавляет информагентство Nation News.

Собеседники издания предполагают, что это уже не первый случай, когда через систему SWIFT хакеры выводят деньги российских банков заграницу. В свою очередь, в корпорации заявляют, что уделяют большое внимание кибербезопасности. По словам представителя SWIFT, до сих пор не было ни одного доказательства того, что кому-либо удавалось получить несанкционированный доступ к системе. Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал RT, что данный случай не означает слабую систему кибербезопасности в России, а, скорее, является проявлением новой, ещё не изученной формы киберугрозы. «Уровень кибербезопасности скорее отражает то, насколько быстро все остальные отреагируют — и будет это один пострадавший банк или вся банковская система», — объяснил Раевский.

«Глобэкс», согласно рейтингу «Интерфакса», занимал по итогам третьего квартала 54-е место по активам (116,6 млрд рублей), прибыль банка за тот же период составила 766,6 млн рублей. До конца первого квартала 2018 года должен начаться процесс передачи банка от ВЭБа к Росимуществу.