Пострадавшая женщина осталась жива
В Еманжелинске Челябинской области вечером 19 декабря неизвестный с ножом напал на мирового судью. Пострадавшая женщина доставлена в отделение городской больницы.
Как сообщает СУ СКР по Челябинской области, нападение произошло дома по улице Северной. Неизвестный нанес судье несколько ударов руками и ножевое ранение. «Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело о насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия», — говорится в сообщении ведомства.
В СК уточнили, что женщина осталась жива. Ее отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь. Нападавшего, помимо следователей, ищут сотрудники ФСБ и полиции.