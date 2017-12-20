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20 декабря 2017
19 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:56  20 декабря 2017 0

В Челябинской области едва не зарезали судью

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник
Пострадавшая женщина осталась живаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Еманжелинске Челябинской области вечером 19 декабря неизвестный с ножом напал на мирового судью. Пострадавшая женщина доставлена в отделение городской больницы.

Как сообщает СУ СКР по Челябинской области, нападение произошло дома по улице Северной. Неизвестный нанес судье несколько ударов руками и ножевое ранение. «Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело о насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия», — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что женщина осталась жива. Ее отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь. Нападавшего, помимо следователей, ищут сотрудники ФСБ и полиции.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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