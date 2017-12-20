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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:25  20 декабря 2017 0

Убийства, вымогательства и грабежи: пойман вор в законе, который провел полжизни в тюрьме. ВИДЕО

Суд Ломакин. Челябинск., наручники, браслеты
Рецидивист вновь отправится в тюрьму за поножовщинуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Киевской области задержан грузинский экс-вор в законе, а ныне криминальный авторитет. Его поймали на одной из квартир, где преступник надеялся «отсидеться».

Одним из последних правонарушений 49-летнего задержанного стало нападение на жителя областного города Ворзеля. Бандит нанес ножевые ранения местному жителю и сбежал с места преступления, пишет «Страна.ua».

Оперативная съемка зафиксировала процесс задержания и допроса. Когда у задержанного спросили, за что тот был судим, бандит ответил: «Убийство, убийство, убийство». Преступник также рассказал, что содержался под стражей в Турции в 2010 году. Общий стаж отсидки грузинского бандита составляет 27,5 года. Среди преступлений: убийства, вымогательства и грабежи. Теперь за нападение с ножом авторитету грозит от пяти до восьми лет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что после ареста главы преступного мира России Шакро Молодого началась борьба за криминальный трон. Наблюдатели заявили, что воровской передел начнется в 2018 году.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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