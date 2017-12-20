Аналитики вычислили пароли в Сети, которые проще всего взломать

19:18 20 декабря 2017 0

Хакеры легко разгадывают замену буквы О на ноль в паролях Фото: Pixabay

Аналитики компании SplashData проанализировали пароли пользователей Сети и выяснили, какие из них являются максимально ненадежными. В 2017 году на первом месте оказалось сочетание цифр 123456.

В тройку лидеров также вошли пароли «password» и «12345678», сообщает сайт argumenti.ru. Эксперты подчеркнули периодический всплеск активности пароля «starwars», связанного, как правило, с выходом на экраны очередной части саги «Звездных войн». Отмечается, что пользователи часто используют названия и других понравившихся им фильмов или имена любимых героев из них.

Аналитики добавили, что замена буквы О на ноль не является сложностью в разгадывании пароля для хакеров. Для большей безопасности они посоветовали сочетать в паролях большие и прописные буквы, цифры и символы, передает «Национальная служба новостей».

Ранее программист предостерег пользователей iPhone от взлома гаджетов. Он сообщил, что разработчики приложений могут подделать окно для ввода пароля, и, если владелец смартфона введет его, шифр окажется в руках злоумышленников.