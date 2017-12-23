«Первый канал» сделает шоу из воссоединения Джигарханяна и Цымбалюк

09:05 23 декабря 2017 10

Примирение бывших супругов возможно случится под Новый год Фото со страницы Виталины Цымбалюк-Романовской в Facebook

В одном из предновогодних эфиров «Первого канала» Армен Джигарханян и его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская снова сойдутся вместе. Такие слухи ходят среди журналистов.

Официальных комментариев на эту тему нет. Но СМИ узнали о смене позиции канала в отношении Виталины, которую стали представлять публике уже не как мошенницу, а как жертву обстоятельств, которая в силу своей доверчивости «попала в лапы» экс-помощницы Элины Мазур, пишут argumenti.ru. Она долгое время как официальный представитель Виталины давала комментарии, делала заявления и созывала пресс-конференции. Все это происходило, когда Цымбалюк-Романовская была еще в статусе супруги Джигарханяна.

Возможно, после того как Виталина придет на эфир к ранее недружелюбно настроенному по отношению к ней телеканалу, Элину Мазур вслед за занятием колдовством, причастности к сфере предоставления интимных услуг могут обвинить и в других грехах. Но сначала зрителям представят главное зло, против которого должна будет бороться у телевизоров целая страна. На сегодняшний момент Цымбалюк и Мазур не общаются по инициативе последней.

При этом издание предполагает, что в предновогоднем эфире Виталина может, к примеру, пожертвовать крупную сумму денег в какой-нибудь благотворительный фонд армянского народа. И пойти на мировую с Джигарханяном. Но Цымбалюк-Романовская все равно рискует оказаться за решеткой несмотря на новых друзей, пообещавших ей поддержку в обмен на предательство Мазур и телеведущего Андрея Малахова. Уголовный процесс в ее отношении из-за сбора и распространения в СМИ информации о личной и семейной жизни Джигарханяна без его согласия продолжается.

Ранее адвокат Цымбалюк-Романовской рассказал, как его клиентка сняла деньги со счетов Джигарханяна, пишет Nation News.