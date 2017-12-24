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24 декабря 2017
23 декабря 2017
10:52  24 декабря 2017 4

«Это акт войны». В КНДР отвергли резолюцию о санкциях ООН

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, северная корея, пхеньян, кндр
Новую резолюцию Совбеза ООН в КНДР назвали «актом войны»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Новые санкции Совета безопасности ООН являются «актом войны» и равносильны полной экономической блокаде КНДР. Как заявили в министерстве иностранных дел Северной Кореи, те страны, которые поддержали эти меры, должны быть наказаны.

«Мы полностью отвергаем состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом», — цитирует RT сообщение ведомства.

В заявлении также отмечается, что Пхеньян продолжит укреплять свой ядерный оборонительный потенциал с целью противостояния угрозам со стороны Вашингтона.

Накануне Совбез ООН ООН единогласно поддержал предложенный США проект резолюции о введении новых санкций в отношении Северной Кореи в связи с последним запуском баллистической ракеты, произведенным Пхеньяном.

Ранее КНДР пригрозила США ядерной катастрофой в случае продолжения санкционной политики и отправки стратегических бомбардировщиков к территории Северной Кореи, напоминает «Экспресс-газета».

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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