Новые санкции Совета безопасности ООН являются «актом войны» и равносильны полной экономической блокаде КНДР. Как заявили в министерстве иностранных дел Северной Кореи, те страны, которые поддержали эти меры, должны быть наказаны.
«Мы полностью отвергаем состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом», — цитирует RT сообщение ведомства.
В заявлении также отмечается, что Пхеньян продолжит укреплять свой ядерный оборонительный потенциал с целью противостояния угрозам со стороны Вашингтона.
Накануне Совбез ООН ООН единогласно поддержал предложенный США проект резолюции о введении новых санкций в отношении Северной Кореи в связи с последним запуском баллистической ракеты, произведенным Пхеньяном.
Ранее КНДР пригрозила США ядерной катастрофой в случае продолжения санкционной политики и отправки стратегических бомбардировщиков к территории Северной Кореи, напоминает «Экспресс-газета».