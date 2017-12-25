16:55 25 декабря 2017 1

Губернатор обозначил планы на 2018 года на совете глав Фото: Правительство ЯНАО

В понедельник, 25 декабря, на заседании Совета глав губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин попросил ускориться глав муниципалитетов с формированием предложений для Стратегии-2030, в которую войдут ключевые для страны проекты: Северный морской путь (СМП), Северный широтный ход (СШХ) и заводы по производству сжиженного газа по типу первой очереди «Ямал СПГ». Эти мегапроекты не так давно получили поддержку президента Владимира Путина.

О формировании Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2030 года участникам заседания рассказал замгубернатора Ямала Дмитрий Артюхов. Стратегию социально-экономического развития автономного округа до 2030 года региональные власти планируют принять в 2018 году. Через полтора месяца должны быть готовы предложения от районных и городских глав. Следующим этапом планируется провести общественное обсуждение проекта, после которого все лишнее и очевидные «воздушные замки» отсекут «мозговым штурмом» в правительстве округа. Затем начнется согласование с Минэкономразвития России и другими федеральными отраслевыми министерствами. Утвердить Стратегию Ямала планируется до конца 2018 года.

Обращаясь к главам муниципалитетов и районов, губернатор Дмитрий Кобылкин подчеркнул важность сохранения темпа развития региона: «Коллеги, мы сегодня набрали высокие темпы развития, и никому из нас нельзя „буксовать“, потому что это тормозит весь „локомотив“. Этого мы допустить не можем. Ещё раз оцените качество своих команд и укрепите те участки, где это необходимо».

Также на совете глав были подведены итоги работы в 2017 году. Губернатором были отмечены заслуги округа в значимых проектах, запущенных в этом году в арктическом регионе. Одними из главных таких событий стал запуск первой очереди завода «Ямал СПГ» и отгрузка ледокольных танкеров-газовозов, доставляющих груз СПГ по Северному морскому пути в Европу и страны АТР. Также глава региона отметил «значительное продвижение» по проекту Северного широтного хода.