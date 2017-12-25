{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,20
Динамика за 2 недели
Евро 69,09
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 декабря 2017
24 декабря 2017
23 декабря 2017
22 декабря 2017
Главные новости Ямала
16:55  25 декабря 2017 1

Кобылкин обсудил с главами арктических муниципалитетов путинские мегапроекты

Губернатор обозначил планы на 2018 года на совете главФото: Правительство ЯНАО

В понедельник, 25 декабря, на заседании Совета глав губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин попросил ускориться глав муниципалитетов с формированием предложений для Стратегии-2030, в которую войдут ключевые для страны проекты: Северный морской путь (СМП), Северный широтный ход (СШХ) и заводы по производству сжиженного газа по типу первой очереди «Ямал СПГ». Эти мегапроекты не так давно получили поддержку президента Владимира Путина.

О формировании Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2030 года участникам заседания рассказал замгубернатора Ямала Дмитрий Артюхов. Стратегию социально-экономического развития автономного округа до 2030 года региональные власти планируют принять в 2018 году. Через полтора месяца должны быть готовы предложения от районных и городских глав. Следующим этапом планируется провести общественное обсуждение проекта, после которого все лишнее и очевидные «воздушные замки» отсекут «мозговым штурмом» в правительстве округа. Затем начнется согласование с Минэкономразвития России и другими федеральными отраслевыми министерствами. Утвердить Стратегию Ямала планируется до конца 2018 года.

Обращаясь к главам муниципалитетов и районов, губернатор Дмитрий Кобылкин подчеркнул важность сохранения темпа развития региона: «Коллеги, мы сегодня набрали высокие темпы развития, и никому из нас нельзя „буксовать“, потому что это тормозит весь „локомотив“. Этого мы допустить не можем. Ещё раз оцените качество своих команд и укрепите те участки, где это необходимо».

Также на совете глав были подведены итоги работы в 2017 году. Губернатором были отмечены заслуги округа в значимых проектах, запущенных в этом году в арктическом регионе. Одними из главных таких событий стал запуск первой очереди завода «Ямал СПГ» и отгрузка ледокольных танкеров-газовозов, доставляющих груз СПГ по Северному морскому пути в Европу и страны АТР. Также глава региона отметил «значительное продвижение» по проекту Северного широтного хода.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров