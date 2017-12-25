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26 декабря 2017
25 декабря 2017
20:20  25 декабря 2017 6

Россияне пожаловались на недостаток секса в уходящем году

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У каждого восьмого респондента совсем не было интимных связейФото: depositphotos.com © URA.RU

У 13 процентов россиян совсем не было секса в 2017 году. Еще более половины граждан страны осталось не удовлетворено своей интимной жизнью, а 36 процентов — ее качеством. При этом 43% респондентов ответили, что занимались сексом несколько раз в месяц, 40% — несколько раз в неделю, а 5% — один раз в день или чаще.

У подавляющего большинства (82%) был постоянный сексуальный партнер. Примерно столько же респондентов ответили, что не изменяют своим половинкам и твердо уверены в ответной верности. Доля тех, у кого в уходящем году было более десяти партнеров, невелика — меньше процента. Также отмечается, что за год вступил в половую связь более чем с 50 партнерами каждый двухсотый респондент.

Таковы секс-итоги года, подведенные порталом «Здоровье Mail.Ru»: с 13 по 16 декабря в опросе приняли участие 15 тысяч пользователей сервиса. Почти половина опрошенных — пользователи в возрасте от 25 до 35 лет. Треть — респонденты 35—45 лет. Россияне старше 50 лет составляют 7% участников опроса, а младше 18 лет — 1%. Женщин и мужчин среди респондентов оказалось поровну.

Ранее «URA.RU» опубликовало информацию о необычных травмах во время секса. Самой странной из них оказался ожог половых органов остатками острой пищи. Также сексологи рассказали, что мужчины в состоянии алкогольного опьянения видят в женщине сексуальный объект и это нормальное поведение для организма сильного пола. Однако, по словам экспертов, встречаются и другие поведенческие реакции в состоянии подшофе, сообщала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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