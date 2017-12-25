Россиянам предрекли появление летающих трамваев и роботов вместо домашнего скота. ФОТО

19:58 25 декабря 2017 0

Вот такие бабушки, возможно, будут в России в 2046 году Фото группы МХD во «ВКонтакте»

Участники арт-объединения МХD опубликовали новую серию работ, в которых представили Россию в 2046 году. Фотографии размещены в официальном сообществе объединения во «ВКонтакте».

Серия работ называется Russia 2046. На фоне типичных российских пейзажей представлены современные технологии: мужчина в спортивном костюме выгуливает роботов, житель села тоскует над сгоревшими видеокартами на майнинговой ферме, бабушка кормит с руки дронов. Всего в серии пять работ.