20:39 25 декабря 2017 3

Вероятнее всего, здание заброшенной больницы снесут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге разворачивается противостояние между городскими и областными властями вокруг заброшенного здания больницы скорой помощи в Зеленой роще. По информации «URA.RU», мэрия настаивает, чтобы на этом месте появилась школа. Однако областное руководство, в чьем распоряжении находится объект, намерено передать его частному застройщику в обмен на решение проблемы обманутых дольщиков в Арамиле.

По словам источников агентства в мэрии Екатеринбурга, городские чиновники уверены, что им удастся согласовать на месте заброшенной больницы строительство новой школы. По их мнению, единственная преграда для этого — статус объекта, который считается памятником архитектуры и охраняется законом. Поэтому на территории больницы запрещено любое строительство.

Общая площадь участка — 5,3 тысяч квадратных метров — таких свободных площадей в центре города найти уже невозможно.

Здание заброшенной больницы уже неоднократно горело Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Памятником управляет государственное казенное учреждение Свердловской области по содержанию и использованию нежилых помещений, отнесенных к областной собственности (СИНПО.) Но, несмотря на то, что больница принадлежит свердловским властям, решение по выводу ее из охранного реестра должно приниматься на федеральном уровне.

«Мэрия города сейчас просит у федеральных властей разрешения о передаче этой земли. Вопрос должен решиться в 2018 году», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе городской мэрии «URA.RU» подтвердили, что сейчас идет активное обсуждение развития территории, где находится больница. «У администрации города Екатеринбурга есть твердое убеждение, что оставлять эту территорию в таком состоянии нельзя. Но необходимо решить вопрос с передачей объекта в собственность муниципалитета», — сообщил «URA.RU» представитель мэрии Анатолий Карманов. Также он подтвердил, что

городские чиновники в первую очередь рассматривают варианты строительства на месте заброшенной больницы школы или больницы.

Однако, по информации «URA.RU», свердловские власти намерены использовать заброшенный объект по-другому. Территория может быть передана группе компаний «ТЭН» за то, что застройщик решит проблему обманутых дольщиков в Арамиле. Компания достраивает жилые дома в поселке Светлый.

ГК «ТЭН» пообещали землю «под больницей» за то, что компания помогла дольщикам из Арамиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ГК «ТЭН» подтвердили, что принципиальные договорённости со свердловской властью достигнуты, но подчеркнули, что документального подтверждения нет. «В настоящее время вопрос прорабатывается», — лаконично пояснил нашему агентству руководитель департамента девелопмента ГК «ТЭН» Юрий Романович. Что конкретно планирует строить компания на территории заброшенной больницы, он также называть отказался. Лишь уточнил, что это будут объекты коммерческого назначения. Также Романович допустил, что в случае исключения заброшенной больницы из охранного реестра теоретически возможен ее снос.

Получить оперативный комментарий от МУГИСО о судьбе заброшенной больницы нашему агентству не удалось. Источник «URA.RU» в областном министерстве строительства сообщил, что свердловские власти не намерены уступать городской администрации. «Но подкопаться к процедуре передачи земли будет невозможно. Все будет сделано в рамках закона №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», — пояснил собеседник. В законе сказано, что застройщик, оказавший поддержку гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков на территории Свердловской области, может получить в аренду без проведения торгов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности Свердловской области.