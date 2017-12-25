Мединский исключил Кобзона из экспертного совета Минкульта

21:25 25 декабря 2017 0

Иосиф Кобзон ранее заявил о том, что ему стыдно за работу экспертного совета Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский исключил из состава экспертного совета министерства Иосифа Кобзона. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Кроме того, из состава совета исключили первого замминистра культуры Владимира Аристархова. Всего в совете 33 человека, среди новых лиц — Карен Шахназаров, Сергей Безруков, Николай Цискаридзе, Владимир Хотиненко, пишет «Федеральное агенство новостей».

Народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон вошел в состав коллегии Минкультуры России в июне 2016 года. В начале декабря 2017 года Кобзон заявил, что покинул экспертный совет и коллегию Минкульта, потому что ему стыдно перед избирателями за деятельность этих структур. Он назвал решения совета «субъективными», а коллегии — «конъюнктурными».