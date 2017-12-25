Навального обвинили в спекуляции на теме его недопуска на выборы президента

23:59 25 декабря 2017 0

Алексей Навальный законно не зарегистрирован кандидатом в президенты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявления блогера Алексея Навального о том, что отказ в регистрации его кандидатом в президенты — политическое преследование, являются популизмом. Ситуация положительно скажется на формируемом им имидже преследуемого властями человека, но решение Центризбиркома абсолютно законно, заявили опрошенные журналистами представители адвокатского сообщества.

«Навальному обязательно должны были отказать в регистрации в качестве кандидата. Достаточно просто попробовать представить ситуацию, при которой лицо будет избрано президентом, но являться при этом условно осужденным, со всеми налагаемым на него ограничениями, и вероятностью даже того, что условный срок может быть в любой момент превращен в реальное отбывание наказание. Это ведь невозможно просто», — сказал РАПСИ адвокат Алексей Мельников, добавив, что пока у блогера имеется судимость, ему остается создавать имидж личности, которую власти ограничивают в правах и преследуют. «А претендент на высший пост мог бы и свою состоятельность доказать, поруководив хотя бы ЖЭКом, например», — заключил собеседник.

Примерно такое же мнение в разговоре с агентством высказал адвокат Александр Карабанов. Решение ЦИКа отказать Навальному в регистрации на выборы, по его словам, полностью продиктовано законодательством. К тому же, блогер был обречен на поражение: «Если смотреть на разные соцопросы, у него не было бы никаких шансов. А его слова о политическом преследовании — популизм. Не надо спекулировать политическими лозунгами и прикрывать невозможность собрать хоть какой-то минимум голосов, позволяющий хоть как-то участвовать в управлении страной».

Адвокат Владимир Александров, в свою очередь, призвал сторонников Навального к спокойствию, также подчеркнув, что он не имел никаких шансов на регистрацию. «Если кому-то не нравится, что Навальный по закону не может претендовать на роль президента страны, такие люди могут предъявить претензии только ему самому или его юридическим представителям. Не стоило совершать преступлений, не стоило получать судимость», заключил эксперт.

В понедельник, 25 декабря, Центральная избирательная комиссия, напомним, отказала Алексею Навальномув регистрации документов на выборы главы государства, которые пройдут в марте 2018 года. Причиной отказа стало наличие у него судимости по тяжкой статье по делу Кировлеса, отмечает Nation News. аналогичное решение ЦИК принял по бизнесмену Сергею Полонскому. Тот якобы не указал в документах сведений о зарубежной недвижимости жены.