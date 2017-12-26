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Главные новости Ямала
13:20  26 декабря 2017 0

В ямальском аэропорту задержали рейс из-за угрозы взрыва. ВИДЕО

Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиа, сибирь, S7
Рейс задержали на часФото: Александр Мамаев © URA.RU

В аэропорту Нового Уренгоя задержали рейс в Москву из-за подозрения насчет заложенной в салоне бомбы. Инцидент произошел еще в выходные, но широко известно о нем стало только сейчас.

По словам очевидцев, нетрезвый дебошир начал скандалить с представителями служб аэропорта из-за того, что его знакомому не достался билет на рейс авиакомпании S7. Перед вылетом провожающий сообщил, что в самолете заложена бомба.

В подразделение транспортной полиции Нового Уренгоя 23 декабря поступило сообщение, что в сумке одного из пассажиров, предположительно, находится взрывное устройство. Об этом заявил «URA.RU» начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по УРФО Елена Епимахова. Вылет рейса авиакомпании S7 Новый Уренгой — Москва (Домодедово) был задержан на час для досмотра багажа и ручной клади. В результате проверки ничего подозрительного не было обнаружено.

Видео: пользователь YouTube Александр Квардаков

Сергей Мороз
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