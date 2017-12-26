В аэропорту Нового Уренгоя задержали рейс в Москву из-за подозрения насчет заложенной в салоне бомбы. Инцидент произошел еще в выходные, но широко известно о нем стало только сейчас.
По словам очевидцев, нетрезвый дебошир начал скандалить с представителями служб аэропорта из-за того, что его знакомому не достался билет на рейс авиакомпании S7. Перед вылетом провожающий сообщил, что в самолете заложена бомба.
В подразделение транспортной полиции Нового Уренгоя 23 декабря поступило сообщение, что в сумке одного из пассажиров, предположительно, находится взрывное устройство. Об этом заявил «URA.RU» начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по УРФО Елена Епимахова. Вылет рейса авиакомпании S7 Новый Уренгой — Москва (Домодедово) был задержан на час для досмотра багажа и ручной клади. В результате проверки ничего подозрительного не было обнаружено.
Видео: пользователь YouTube Александр Квардаков