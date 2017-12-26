Глава пермских справедливороссов вошла в руководство партии

Председатель совета пермского реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова стала членом президиума центрального совета партии. Это решение приняли в понедельник, 25 декабря, на девятом съезде эсеров.
«Перед президиумом центрального совета стоят очень серьезные задачи, — отметила Вероника Куликова. — Нам необходимо подготовиться к избирательным кампаниям в законодательные и представительные органы власти в 2018 году, а также сосредоточиться на реализации партийных проектов».
Состав совета президиума на съезде 25 декабря увеличили до 22 человек. Помимо пермячки, в него вошли лидер эсеров в Архангельской области и зампред Госдумы Ольга Епифанова, советник Сергея Миронова Андрей Кузнецов, руководитель аппарата реготделения «СР» в Москве Анастасия Павлюченкова, руководитель центрального аппарата партии и представитель карельских эсеров Ирина Петеляева. Состав совета президиума на съезде увеличили до 22 человек.