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22 декабря 2017
13:44  26 декабря 2017 0

Глава пермских справедливороссов вошла в руководство партии

Вероника Куликова также руководит фракцией «СР» в Пермской гордумеФото: пермское региональное отделение «Справедливой России»

Председатель совета пермского реготделения «Справедливой России» Вероника Куликова стала членом президиума центрального совета партии. Это решение приняли в понедельник, 25 декабря, на девятом съезде эсеров.

«Перед президиумом центрального совета стоят очень серьезные задачи, — отметила Вероника Куликова. — Нам необходимо подготовиться к избирательным кампаниям в законодательные и представительные органы власти в 2018 году, а также сосредоточиться на реализации партийных проектов».

Состав совета президиума на съезде 25 декабря увеличили до 22 человек. Помимо пермячки, в него вошли лидер эсеров в Архангельской области и зампред Госдумы Ольга Епифанова, советник Сергея Миронова Андрей Кузнецов, руководитель аппарата реготделения «СР» в Москве Анастасия Павлюченкова, руководитель центрального аппарата партии и представитель карельских эсеров Ирина Петеляева. Состав совета президиума на съезде увеличили до 22 человек.

Анна Белкина
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