17:44 26 декабря 2017 1

На встрече с губернатором региональные партийные лидеры отчитались о работе с КМНС Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Кроме губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина руководителей региональных отделений всероссийских партий встречали партийных вице-губернатор Ирина Соколова, председатель Законодательного Собрания Сергей Ямкин и директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев. На встречу были приглашены руководители региональных отделений КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» и партии «Города России».

Глава региона поблагодарил за работу региональных партийных руководителей в выборном цикле уходящего года и отметил важность предстоящей кампании 2018 года. «Год нас ждет напряженный. Уверен — мы пройдем его достойно. Наши приоритеты остаются прежними — это поддержка и защита интересов коренных народов Севера», — обратился к присутствующим Дмитрий Кобылкин.

Губернатор оценил эффективную работу представителей «Единой России». Благодаря им были приняты поправки к федеральным законам, дающие право коренным народам, ведущим кочевой образ жизни, усыновлять детей.

Спикер регионального парламента и заместитель депутатской фракции «Единая Россия» Сергей Ямкин рассказал, что после проработки всех предложений «Народная программа» — партийная программа народных инициатив и наказов — была сформирована из пяти основных разделов: экономическое развитие КМНС, социальное, культурное развитие, экологическая часть, защита законных прав и интересов КМНС.

Лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина заострила внимание на вопросах истории: на необходимости помнить то, как коренные северяне вносили свою лепту и на фронтах Великой Отечественной войны, и в тылу, и в общем становлении и развитии государства. Лидер ямальских коммунистов запомнилась в этом году тем, что направила запрос в прокуратуру округа о проверке деятельности руководства и педсостава гимназии Нового Уренгоя, отправившей своих учеников в Германию. Там «школьник из Бундестага» поразил всех своими «познаниями» в истории.

Все представители партий отметили роль возглавляемых ими региональных отделений в работе с КМНС, молодежью и общественностью округа.

В заключительном слове губернатор ЯНАО выделил приоритетные направления работы региональных партийных организаций. «В ближайшем будущем начнется активное промышленное освоение полуострова Гыдан, на котором представители коренных малочисленных народов Севера ведут традиционный образ жизни. Промышленное освоение может повлиять на их привычный уклад. Нам с вами совместно необходимо просчитать все возможные риски и продумать все возможные варианты их минимизации».

Дмитрий Кобылкин порекомендовал обратить особое внимание на решение экологических вопросов. Губернатор напомнил, что, по данным ученых, в течение нескольких лет акваторию Ямала нужно заполнить мальком ценных пород — муксуна, нельмы, осетра. Цель — создать собственное маточное поголовье этих видов рыбы. Для этого на Ямале органы власти намерены продолжить поддержку развития частных рыбоводческих хозяйств как одного из главных направлений традиционного хозяйствования КМНС.

«Все проекты, которые реализуются на Ямале, — это результаты нашей совместной коллективной работы, — отметил Дмитрий Кобылкин, обращаясь к региональным партийным деятелям. — В итоге наш арктический регион — в числе традиционных лидеров среди субъектов Российской Федерации и по реализации указов президента страны, и по социальному и экономическому развитию».