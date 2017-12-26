Арестован совладелец банка, из которого пропали 677 миллионов Олега Табакова

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест совладельца банка «Клиентский» Александра Кленовского, подозреваемого в растрате средств кредитного учреждения. Напомним, среди клиентов финансовой организации, пострадавших от преступных схем, оказался руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков.
Александр Кленовский был задержан после очередного допроса, пишет «Росбалт». Топ-менеджеру предъявили обвинения по статье 160 УК РФ (растрата). По версии следователей, в банке со счетов клиентов списывались деньги под видом оформления кредитов на людей, которые об этом даже не догадывались.
Как установили в СК, под видом выдачи кредитов физическим лицам из банка были выведены более шести миллиардов рублей. Причем получателями огромных средств значились люди, которые ранее вообще про этот банк не слышали. Среди пострадавших от действий руководства банка оказалось немало и VIP-персон. Например, у Олега Табакова со счета пропали 677 миллионов рублей.
Следователи ходатайствовали в Басманный суд о заключении под стражу банкира. Но там решили отправить его под домашний арест.
В конце ноября 2017 года стало известно, что врачи госпитализировали Олега Табакова. 11 декабря «Национальная служба новостей» писала, что руководитель МХТ имени Чехова продолжает лечение в первой городской больнице Москвы.