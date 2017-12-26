Мария Захарова получила повышение от президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении официальному представителю МИД Марии Захаровой дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Ранее у Захаровой был ранг посланника второго класса.
Информация о повышении появилась на официальном интернет-портале правовой информации. Своим указом Путин также присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла замминистра энергетики Юрию Сентюрину, послу в Иране Левану Джагаряну, послу в Катаре Нурмахмаду Холову, послу по особым поручениям МИД Владимиру Барбину.
Ранее Мария Захарова заявила, что спецслужбы США пытаются вербовать российских журналистов. Представитель МИД сообщила, что попытки склонить журналистов на свою сторону доходят до прямых угроз, пишет «Национальная служба новостей».