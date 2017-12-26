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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:08  26 декабря 2017 2

Мария Захарова получила повышение от президента

Медиа-форум
Захарова работает представителем МИД с 2015 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении официальному представителю МИД Марии Захаровой дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Ранее у Захаровой был ранг посланника второго класса.

Информация о повышении появилась на официальном интернет-портале правовой информации. Своим указом Путин также присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла замминистра энергетики Юрию Сентюрину, послу в Иране Левану Джагаряну, послу в Катаре Нурмахмаду Холову, послу по особым поручениям МИД Владимиру Барбину.

Ранее Мария Захарова заявила, что спецслужбы США пытаются вербовать российских журналистов. Представитель МИД сообщила, что попытки склонить журналистов на свою сторону доходят до прямых угроз, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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