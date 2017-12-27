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Главные новости Тюменской области
10:27  27 декабря 2017 0

Губернатор Якушев признался в суеверности

XVII съезд партии
Якушев не видит подходящих кандидатов в президенты, кроме ПутинаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин полностью соответствует тем требованиям, которые предъявляются к национальному лидеру. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, отвечая на вопросы корреспондента «URA.RU» на съезде партии «Единая Россия». Глава региона подчеркнул, что в современной России другой подходящей кандидатуры нет.

XVII съезд партии "Единая Россия", первый день. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев намерен приложить все силы, чтобы 2018 год Тюменская область также закончила с экономическим ростом
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главным достижением 2017 года для правительства Тюменской области Якушев назвал то, что текущий год регион заканчивает с экономическим ростом. Такая же цель стоит перед руководством и в следующем 2018 году. Губернатор признался, что он суеверный человек, поэтому о новых инвестиционных проектах для области пока предпочитает не говорить.

«Вы же знаете мой подход, я 12 лет работаю, и мы заранее ничего не говорим. Инвестпроект мы озвучиваем, когда он уже упакован, подписан, и есть понимание того, как будет выстроена работа с инвесторами. Я человек суеверный. В первом квартале нового года уже все будет понятно и мы об этом расскажем», — заверил «URA.RU» Якушев.

Касательно программы «Сотрудничество» глава Тюменской области отметил, что все стороны не намерены ее завершать. «Программа работала, работает и будет работать. Не вижу никаких оснований полагать, что ей что-то угрожает», — подчеркнул он.

XVII съезд партии "Единая Россия", первый день. Москва, якушев владимир
Время проведения выборов президента всегда интересное, активное и живое, считает Якушев
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На вопрос о том, как изменится жизнь тюменцев во время выборов, Якушев ответил, что в области, как и по всей стране, будет происходить «нормальный политический процесс». «Будет определенная политическая активизация. Помимо Владимира Путина, будут и другие претенденты, это нормальный политический процесс, более активное время, люди будут оценивать программы кандидатов. Время проведения главного политического события всегда интересное, активное и живое», — сообщил он.

Отметим, что во время своего выступления на съезде Владимир Якушев призвал коллег, инициирующих новые меры социальной поддержки жителей, очень аккуратно относиться к финансовой стороне вопроса и определять, из каких источников все должно оплачиваться.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.Ru»
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
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