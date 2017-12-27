Российские дипломаты призвали Запад не повторять ошибок Наполеона

Посольство РФ в ЮАР посоветовало западным политикам помнить об ошибках, которые совершил французский император Наполеон Бонапарт при попытке завоевать Россию в начале XIX века.
Запись в Twitter диппредставительство дополнило хэштегами #LearnHistory («Учите историю») и #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes («Не быть обреченными повторять те же ошибки»).
Публикация посольства была приурочена к 205-й годовщине изгнания наполеоновских войск из России, уточняет телеканал 360. «Очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров», — подчеркнули российские дипломаты.
Запись проиллюстрирована репродукцией картины художника Иллариона Прянишникова «В 1812 году». Пленных французских солдат по снегу гонят русские селяне, добавляет информагентство Nation News.