{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Им доверили выдвинуть Путина в президенты. Полный список делегатов наших регионов - только на "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2017
10:31  27 декабря 2017 5

Российские дипломаты призвали Запад не повторять ошибок Наполеона

Прибытие поезда ЛДПР на вокзал. Магнитогорск, вокзал, обама, наполеон, лдпр, транспарант, гитлер
Западных политиков регулярно предостерегают от нападок на РоссиюФото: Илья Московец © URA.RU

Посольство РФ в ЮАР посоветовало западным политикам помнить об ошибках, которые совершил французский император Наполеон Бонапарт при попытке завоевать Россию в начале XIX века.

Запись в Twitter диппредставительство дополнило хэштегами #LearnHistory («Учите историю») и #NotToBeDoomedRepeatingSameMistakes («Не быть обреченными повторять те же ошибки»).

Публикация посольства была приурочена к 205-й годовщине изгнания наполеоновских войск из России, уточняет телеканал 360. «Очередное вторжение Запада в Россию привело к полному поражению агрессоров», — подчеркнули российские дипломаты.

Запись проиллюстрирована репродукцией картины художника Иллариона Прянишникова «В 1812 году». Пленных французских солдат по снегу гонят русские селяне, добавляет информагентство Nation News.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров