Жители поселков Среднего Урала ощутили «силу тока»

12:57 27 декабря 2017 0

В малых населенных пунктах появились новые электроподстанции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские энергетики улучшили электроснабжение ряда поселков в городском округе Верхняя Пышма. Об этом «URA.RU» сообщили в АО «Облкоммунэнерго». Трансформаторные подстанции увеличенной мощности установлены в поселках Крутой, Красный, Соколовка, деревне Верхотурка и селе Балтым.

«Обычно в рамках техприсоединения новых потребителей или выполнения заявок на увеличение мощности мы устанавливаем в поселках дополнительные трансформаторные подстанции или проводим кардинальную реконструкцию существующих. Вот и получается двойной эффект — за счет одних работ автоматически улучшается качество электроснабжения всех остальных жителей», — рассказал начальник Верхнепышминского района коммунальных энергетических систем АО «Облкоммунэнерго» Владимир Моисеенко.

«Силу тока» почувствовали не только жители таких больших населенных пунктов, как Балтым или поселок Красный, где постоянно проживают более 2 тысяч человек — новые трансформаторные подстанции появились и в совсем маленьких «точках на карте»: в поселке Соколовка (где насчитывается 300 жителей), в поселке Крутой (50 человек) и даже в малочисленной деревне Верхотурке, где постоянно проживают всего 24 человека.

«Добавим, что всем заявителям работы по техприсоединению или увеличению мощности производятся по льготной цене — 550 рублей», — сообщают в «Облкоммунэнерго».