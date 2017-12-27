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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
16:24  27 декабря 2017 1

В Челябинске осужден замначальника СИЗО, устроивший заключенному «рай» в камере

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Суд вынес решение по делу замначальника СИЗОФото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске осудили бывшего заместителя начальника следственного изолятора №3 ГУФСИН России по области. Он превысил должностные полномочия и получил взятку в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-центре прокуратуры области.

Было установлено, что замначальника в течение года лично получил по частям от жены осужденного взятку в размере около 3,2 млн рублей за общее покровительство и создание благоприятных условий содержания в СИЗО. Работник исправительного учреждения снабдил осужденного средствами связи, оргтехникой и другими запрещенными вещами, в том числе алкоголем. Также он регулярно сообщал арестанту о предстоящих обысках и проверках и помогал получать передачи без досмотра и свыше установленных норм и ежедневно устраивать свидания с интересующими лицами.

В августе 2017 года обвиняемый был задержан сотрудниками областного УФСБ России при передаче очередной партии денежных средств. Суд назначил ему наказание в виде шести лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Его также лишили права на пять лет занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также специального звания начальствующего состава — майор внутренней службы.

Ранее «URA.RU» сообщало о подобной истории в челябинском изоляторе №1. Замначальника СИЗО предоставлял заключенному целый ряд удобств, которые запрещены в учреждении, за спонсирование строительства дома стоимостью 1,4 млн рублей. Теперь он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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