{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Им доверили выдвинуть Путина в президенты. Полный список делегатов наших регионов - только на "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,45
Динамика за 2 недели
Евро 68,23
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Курганской области
19:43  27 декабря 2017 0

Курганские активисты ОНФ выявили подозрительные госзакупки. «Вместо тушенки лишь ее подобие»

интервью к открытию «БАЖОВ-ФЕСТ-2016. Новые уральские мифологии». Екатеринбург, драгоценности, тушенка, самоцветы
В региональном отделении ОНФ обсудили работу в рамках проекта «За честные закупки»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Активисты ОНФ в рамках проекта «За честные закупки» выявили ряд подозрительных госзакупок в Курганской области и заявили о проблеме необоснованного занижения цены товара некоторыми участниками аукционов. Об этом говорилось на рабочем совещании активистов, сообщает пресс-служба регионального отделения организации.

Проблема демпинга особенно остро ощущается в строительстве и в сфере питания в госучреждениях, отмечает член регионального штаба ОНФ Олег Рубцов. «Из-за этой проблемы пациенты медицинских учреждений вместо тушенки, скажем, за 100 рублей получают лишь ее подобие стоимостью 50 рублей. Ни о каком качестве и пользе продукта при такой цене и речи быть не может», — уверен он. Чиновники вынуждены заключать заведомо рисковые договора о строительстве объектов по федеральным и местным программам, а подрядчикам приходится экономить на материалах и проводить не все виды работ. «Выявить это удается далеко не всегда», — говорит активист.

Эксперты увидели признаки сговора между заказчиками и исполнителями госконтрактов. «Ряд подозрительных организаций и ИП вклиниваются в конкурс в самый последний момент и, снижая цену всего на 0,5-1%, выигрывают тендер. Такие случаи происходят регулярно с одними и теми же заказчиками и исполнителями. В итоге закупку выигрывает тот, для кого важно получение денег, а не качество предоставляемых им за бюджетные средства услуг», — продолжает Рубцов. В ОНФ считают, что участники аукциона должны предоставлять документы, обосновывающие снижение цены на товары и услуги, особенно в тех случаях, где есть риск для жизни и здоровья людей. К подозрительным госзакупкам активисты привлекают внимание надзорных органов.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров