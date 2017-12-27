19:43 27 декабря 2017 0

В региональном отделении ОНФ обсудили работу в рамках проекта «За честные закупки» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Активисты ОНФ в рамках проекта «За честные закупки» выявили ряд подозрительных госзакупок в Курганской области и заявили о проблеме необоснованного занижения цены товара некоторыми участниками аукционов. Об этом говорилось на рабочем совещании активистов, сообщает пресс-служба регионального отделения организации.

Проблема демпинга особенно остро ощущается в строительстве и в сфере питания в госучреждениях, отмечает член регионального штаба ОНФ Олег Рубцов. «Из-за этой проблемы пациенты медицинских учреждений вместо тушенки, скажем, за 100 рублей получают лишь ее подобие стоимостью 50 рублей. Ни о каком качестве и пользе продукта при такой цене и речи быть не может», — уверен он. Чиновники вынуждены заключать заведомо рисковые договора о строительстве объектов по федеральным и местным программам, а подрядчикам приходится экономить на материалах и проводить не все виды работ. «Выявить это удается далеко не всегда», — говорит активист.

Эксперты увидели признаки сговора между заказчиками и исполнителями госконтрактов. «Ряд подозрительных организаций и ИП вклиниваются в конкурс в самый последний момент и, снижая цену всего на 0,5-1%, выигрывают тендер. Такие случаи происходят регулярно с одними и теми же заказчиками и исполнителями. В итоге закупку выигрывает тот, для кого важно получение денег, а не качество предоставляемых им за бюджетные средства услуг», — продолжает Рубцов. В ОНФ считают, что участники аукциона должны предоставлять документы, обосновывающие снижение цены на товары и услуги, особенно в тех случаях, где есть риск для жизни и здоровья людей. К подозрительным госзакупкам активисты привлекают внимание надзорных органов.