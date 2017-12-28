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28 декабря 2017
08:36  28 декабря 2017 11

Росстат заявил, что россияне мало работают

Вырубка леса КГСХА Курганская область, рабочий с бензопилой, лесоруб
Самых трудолюбивых граждан, по мнению Росстата, можно найти в лесуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Российские статистики опубликовали данные о продолжительности рабочего дня россиян, занятых в различных отраслях страны. Граждане страны уже успели выразить сомнение в корректности данных.

Так, по мнению Росстата, больше всего трудятся работники сельского хозяйства и лесной промышленности, охоты, рыболовства и рыбоводства. В день они трудятся более 7,5 часов, а точнее — 7 часов 34 минуты. Администраторы отстали от них в буквальном смысле на минуту. Третье место отвели риелторам — на рабочем месте они проводят 7 часов 22 минуты. Самый короткий рабочий день у педагогов — 6 часов 40 минут, сообщают «Известия». В среднем же, по мнению Росстата, рабочий день в РФ длится 7 часов 05 минут, ни в одной из отраслей недотягивая до отмеренных законом 8 часов.

Эксперты, впрочем, ко всем этим выкладками отнеслись весьма скептически. Так, те же педагоги берут огромный объем работы на дом, а на части промышленных предприятий смены сокращают из-за падения объемов производства — что сказывается на статистике. Многие россияне и вовсе работают куда больше положенного, вот только должным образом это не оформляется, указывает председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Павел Гагарин.

Владимир Васин
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