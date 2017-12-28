Сотрудница налоговой инспекции Челябинска ухитрилась получить взятку, находясь в декретном отпуске. Предприимчивую женщину задержали совместно ее коллеги и ФСБ.
«27 декабря УФСБ и УФНС провели совместные мероприятия по задержанию сотрудника налоговой инспекции по Ленинскому району города Челябинска. На момент получения крупной суммы денег сотрудница налоговых органов находилась в декретном отпуске. В рамках оперативных мероприятий правоохранительными органами проведен обыск по месту жительства задержанной. С сегодняшнего дня сотрудница уволена из налоговых органов», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФНС по Челябинской области.
В ведомстве заявили, что и дальше продолжат борьбу с коррупцией в своих рядах. Сообщить о фактах коррупционных действий сотрудников налоговой службы можно круглосуточно по телефону «горячей линии» — 8(351) 728-28-02. Ранее «URA.RU» сообщало о задержании налогового инспектора сотрудниками ФСБ. Однако на тот момент была неизвестен повод действий силовиков.