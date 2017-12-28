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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
13:58  28 декабря 2017 1

Брала взятки даже в декретном отпуске. Силовики раскрыли подробности задержания сотрудницы ФНС в Челябинске

Клипарт , взятка, зарплата, купюры, конверт
Инспектор ухитрилась получить взятку, находясь в декретном отпускеФото: Алексей Гущин © URA.RU

Сотрудница налоговой инспекции Челябинска ухитрилась получить взятку, находясь в декретном отпуске. Предприимчивую женщину задержали совместно ее коллеги и ФСБ.

«27 декабря УФСБ и УФНС провели совместные мероприятия по задержанию сотрудника налоговой инспекции по Ленинскому району города Челябинска. На момент получения крупной суммы денег сотрудница налоговых органов находилась в декретном отпуске. В рамках оперативных мероприятий правоохранительными органами проведен обыск по месту жительства задержанной. С сегодняшнего дня сотрудница уволена из налоговых органов», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФНС по Челябинской области.

В ведомстве заявили, что и дальше продолжат борьбу с коррупцией в своих рядах. Сообщить о фактах коррупционных действий сотрудников налоговой службы можно круглосуточно по телефону «горячей линии» — 8(351) 728-28-02. Ранее «URA.RU» сообщало о задержании налогового инспектора сотрудниками ФСБ. Однако на тот момент была неизвестен повод действий силовиков.

Александр Лукманов
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