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28 декабря 2017
27 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:18  28 декабря 2017 0

Торговая сеть решила поздравить детей так, чтобы остались довольны взрослые

Дегустация игристого вина в энотеке
«Пятерочка» устроила незабываемый праздник жителям соседнего домаФото: Анна Майорова © URA.RU

Торговая сеть «Пятерочка» снова приятно удивила своих покупателей и подарила новогоднее настроение жителям дома на Уралмаше. Празднично украшенная елка, конкурсы, сладкие подарки и хороводы с песнями и плясками — и всё это прямо во дворе дома!

Всё началось ещё две недели назад, когда жильцы увидели яркие объявления о проведении новогодней елки со Снегурочкой и Дедом Морозом. Несмотря на морозный воздух и ветреную погоду, почти все жильцы дома пришли на праздник. Дедушка Мороз призывал детей активно участвовать в конкурсах, внимательно слушал их заранее подготовленные выступления, стихи и песни, а потом они все вместе со Снегурочкой водили хороводы, разучивали новый танец, шутили и смеялись. Чтобы поблагодарить всех ребят за старание и участие, Дед Мороз подарил всем сладкий новогодний подарок.

«Моему сыну 6 лет, он верит в сказку и чудеса, — рассказала жительница дома Оксана Бондаренко. — Поэтому он каждый день спрашивал, когда же наступит этот праздник! А когда день наступил, то он с самого утра готовился к встрече с Дедушкой Морозом. Праздник действительно замечательный, все дети счастливы — спасибо организаторам».

Немалую роль в организации праздника сыграла и управляющая жилищная компания двора новостройки «Территория-Север». Как рассказала представитель компании Гульмира Мулдагулова, именно в этом году торговая сеть «Пятерочка» выступила соорганизатором их предновогоднего мероприятия: «Мы с радостью согласились с предложением от торговой сети „Пятерочка“. В результате совместных усилий получился запоминающийся новогодний праздник».

«Атмосфера на таких праздниках ошеломляющая! И взрослые, и дети активно участвуют в конкурсах Деда Мороза, радуются и веселятся. Поэтому подобную практику мы будем только продолжать, расширять и укреплять», — отметил операционный директор Уральского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Артем Мнякин.

Юлия Литвиненко
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