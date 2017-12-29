В Москве вор-театрал обокрал центр имени Мейерхольда

В центре Москвы в театрального центра им. Мейерхольда из сейфа украли около 1 млн рублей. Полиция ищет вора-театрала.
По данным полиции, неизвестный открыл сейф и украл средства на сумму 950 тыс. рублей, сообщает РБК. По всей видимости, деньги принадлежали театру «Июль Ансамбль». По факту кражи проводится проверка.
Ранее, как сообщало «URA.RU», в столице разразился другой театральный скандал. Армен Джигарханян отменил в своем театре показы детского спектакля «Иван да Марья», поставленного под руководством бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской. В результате актеры могут получить в декабре зарплату вдвое меньше обычной. Из-за этого сотрудники театра даже обратились в департамент культуры Москвы, но чиновники предпочли остаться в стороне от конфликта.