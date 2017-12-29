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29 декабря 2017
07:24  29 декабря 2017 1

В Москве вор-театрал обокрал центр имени Мейерхольда

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, сейф, банк, хранение денег
Неизвестный сумел вскрыть сейф с «наличкой»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Москвы в театрального центра им. Мейерхольда из сейфа украли около 1 млн рублей. Полиция ищет вора-театрала.

По данным полиции, неизвестный открыл сейф и украл средства на сумму 950 тыс. рублей, сообщает РБК. По всей видимости, деньги принадлежали театру «Июль Ансамбль». По факту кражи проводится проверка.

Ранее, как сообщало «URA.RU», в столице разразился другой театральный скандал. Армен Джигарханян отменил в своем театре показы детского спектакля «Иван да Марья», поставленного под руководством бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской. В результате актеры могут получить в декабре зарплату вдвое меньше обычной. Из-за этого сотрудники театра даже обратились в департамент культуры Москвы, но чиновники предпочли остаться в стороне от конфликта.

Алексей Шумов
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