{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Кремле отдохнут только три дня. У Поклонской есть муж. Челябинские депутаты устроили стрельбу в честь Нового года
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 декабря 2017
29 декабря 2017
19:43  29 декабря 2017 1

Мошенник украл миллион долларов, выдавая себя за кассира

Поездка Дубровского в Златоуст Златоустовский электрометаллургический завод Челябинск, касса, денег нет но вы держитесь
Инцидент произошел в помещении, оборудованном под операционную кассуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве сотрудники полиции разыскивают мужчину, который под видом кассира-операциониста в здании на улице Садовой-Самотечной украл сумку с миллионом долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В результате ограбления пострадали двое граждан. Потерпевшие рассказали, что решили обменять валюту. С этой целью они пришли в помещение, оборудованное под операционную кассу. Здесь неизвестный, якобы с целью осуществления валютно-обменной операции, взял у них сумку с деньгами, после чего закрыл окно кассы и скрылся вместе с деньгами. По словам представителя пресс-службы ведомства, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время ведется поиск мошенника.

Ранее на один миллиард рублей обокрали главу Роснано Анатолия Чубайса. Как писало «URA.RU», обвиняются в этом бывший партнер Чубайса Илья Сучков и президент некоммерческой организации «Антикоррупционная академия» Муса Садаев.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров