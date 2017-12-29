Мошенник украл миллион долларов, выдавая себя за кассира

19:43 29 декабря 2017 1

Инцидент произошел в помещении, оборудованном под операционную кассу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве сотрудники полиции разыскивают мужчину, который под видом кассира-операциониста в здании на улице Садовой-Самотечной украл сумку с миллионом долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В результате ограбления пострадали двое граждан. Потерпевшие рассказали, что решили обменять валюту. С этой целью они пришли в помещение, оборудованное под операционную кассу. Здесь неизвестный, якобы с целью осуществления валютно-обменной операции, взял у них сумку с деньгами, после чего закрыл окно кассы и скрылся вместе с деньгами. По словам представителя пресс-службы ведомства, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время ведется поиск мошенника.

Ранее на один миллиард рублей обокрали главу Роснано Анатолия Чубайса. Как писало «URA.RU», обвиняются в этом бывший партнер Чубайса Илья Сучков и президент некоммерческой организации «Антикоррупционная академия» Муса Садаев.