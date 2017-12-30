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30 декабря 2017
10:35  30 декабря 2017 11

Власти объявили войну смертности. Скоро россияне будут жить до 76 лет

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Удовлетворенность населения качеством медпомощи вырастет до 54%Фото: depositphotos.com © URA.RU

Правительство России утвердило госпрограмму «Развитие здравоохранения», рассчитанную до 2025 года. Власти поставили цель увеличить среднюю продолжительности жизни населения страны до 76 лет, сообщается на сайте Минздрава РФ.

Кроме того, планируется снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 380 человек на 100 тысяч населения, снижение смертности от болезней системы кровообращения до 500 человек на 100 тысяч, снижение смертности от новообразований до 185 человек на 100 тысяч. Также авторы программы ожидают повышения удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 54% к 2025 году.

Власти планируют достигать поставленных целей, совершенствуя оказание медицинской помощи, развивая и внедряя инновационные методы диагностики и лечения, развивая кадровые ресурсы и санитарно-курортное лечение в здравоохранении.

Ранее глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что достижения медицины в ближайшие 10-15 лет позволят создать бессмертных людей. Дело в том, что восстановление и сотворение с нуля органов есть уже сейчас и вскоре процедура станет повсеместной и доступной, пишет агентство Nation News.

Виктор Дорофеев
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