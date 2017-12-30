МИД ответил на сообщения о поставках нефти в КНДР в обход санкций

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало новость в иностранных СМИ о том, что российские танкеры якобы неоднократно перекачивали нефть на суда Северной Кореи. Москва полностью соблюдает санкционный режим, подчеркнули в ведомстве.
«Россия в полном объёме и неукоснительно соблюдает санкционный режим», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы дипведомства.
«Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397)», — добавили в МИД РФ.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности сообщило, что российские корабли в октябре и ноябре 2017 года поставляли нефть Северной Корее в обход санкций Совета Безопасности (СБ) ООН, пишет «Газета.ру». Журналисты издания обратили внимание на «необычные перемещения» судов.
СБ ООН ввёл новые санкции в отношении Северной Кореи 22 декабря, напоминает RT. В МИД России выступили против полной экономической блокады КНДР.