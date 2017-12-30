{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Кремле отдохнут только три дня. У Поклонской есть муж. Челябинские депутаты устроили стрельбу в честь Нового года
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
31 декабря 2017
30 декабря 2017
Главные новости Москвы
16:06  30 декабря 2017 6

МИД ответил на сообщения о поставках нефти в КНДР в обход санкций

День Государственного флага. Москва, флаг россии, мид россии, триколор, шествие
В российском дипведомстве заявили о соблюдении санкционного режимаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало новость в иностранных СМИ о том, что российские танкеры якобы неоднократно перекачивали нефть на суда Северной Кореи. Москва полностью соблюдает санкционный режим, подчеркнули в ведомстве.

«Россия в полном объёме и неукоснительно соблюдает санкционный режим», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы дипведомства.

Новость по теме
Россию обвинили в поставках нефти Северной Корее

«Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397)», — добавили в МИД РФ.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в европейской службе безопасности сообщило, что российские корабли в октябре и ноябре 2017 года поставляли нефть Северной Корее в обход санкций Совета Безопасности (СБ) ООН, пишет «Газета.ру». Журналисты издания обратили внимание на «необычные перемещения» судов.

СБ ООН ввёл новые санкции в отношении Северной Кореи 22 декабря, напоминает RT. В МИД России выступили против полной экономической блокады КНДР.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров