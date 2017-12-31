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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
12:27  31 декабря 2017 1

В 2018 году наступит худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой

Земля, красивый домик, социальное пособие,бедность, ребенок в автомобиле, проститутки, шлюхи , бедность, нищета, протянутые руки, нет денег
Голодных в 2018 году станет большеФото: depositphotos.com © URA.RU

Самый острый гуманитарный кризис со времен окончания Второй мировой войны может произойти в 2018 году. Об этом заявила секретарь международного развития Великобритании Пенни Мордаунт.

По ее словам, усугубление кризиса связано в первую очередь с голодом и конфликтами, охватившими, в частности, Йемен, Южный Судан и Бирму. Мордаунт отметила, что, хотя 2017 год был годом мучительных гуманитарных кризисов, 2018 станет «еще более мрачным», пишет РТ. Госсекретарь также уточнила, что в 2018 году Британия намерена увеличить финансирование гуманитарных программ.

Валерия Романова
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