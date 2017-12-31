В 2018 году наступит худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой

Голодных в 2018 году станет больше
Самый острый гуманитарный кризис со времен окончания Второй мировой войны может произойти в 2018 году. Об этом заявила секретарь международного развития Великобритании Пенни Мордаунт.
По ее словам, усугубление кризиса связано в первую очередь с голодом и конфликтами, охватившими, в частности, Йемен, Южный Судан и Бирму. Мордаунт отметила, что, хотя 2017 год был годом мучительных гуманитарных кризисов, 2018 станет «еще более мрачным», пишет РТ. Госсекретарь также уточнила, что в 2018 году Британия намерена увеличить финансирование гуманитарных программ.