Рогозин поздравил россиян с Новым годом фото с таксой-утопленницей

17:34 31 декабря 2017 4

Такса Николас будет жить в семье Дмитрия Рогозина Фото со страницы Дмитрия Рогозина в Facebook

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поздравил россиян с Новым годом на своей страничке в Facebook. Короткое послание он сопроводил семейной фотографией, на которой оказалась и такса Николас, судьба которой после участия в научном эксперименте волновала многих россиян.

«Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым годом! Пусть жизнь в новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет!» — написал Рогозин.

Ученых и Дмитрия Рогозина упрекнули в жестокости, когда таксу поместили в резервуар со специальной жидкостью, позволяющей дышать в воде. После этого вице-премьер пообещал забрать собаку в свою семью.