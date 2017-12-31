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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:34  31 декабря 2017 4

Рогозин поздравил россиян с Новым годом фото с таксой-утопленницей

Такса Николас будет жить в семье Дмитрия РогозинаФото со страницы Дмитрия Рогозина в Facebook

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поздравил россиян с Новым годом на своей страничке в Facebook. Короткое послание он сопроводил семейной фотографией, на которой оказалась и такса Николас, судьба которой после участия в научном эксперименте волновала многих россиян.

«Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым годом! Пусть жизнь в новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет!» — написал Рогозин.

Ученых и Дмитрия Рогозина упрекнули в жестокости, когда таксу поместили в резервуар со специальной жидкостью, позволяющей дышать в воде. После этого вице-премьер пообещал забрать собаку в свою семью.

Татьяна Жаткина
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