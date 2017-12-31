22:08 31 декабря 2017 0

Министерство Антона Силуанова прописала правила игры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство установило требования к регионам для получения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Документ, уточняющий требования, размещен на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье, 31 декабря.

Устанавливаются сроки, когда претендующие на дотации регионы должны подписать соглашение об оздоровительных мерах. Эти документы главы регионов должны подписать до 1 февраля, Минфин визирует соглашение не позднее 15 февраля. В министерство финансов также ежеквартально должны поступать отчеты о расходовании средств — до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с апреля 2018 года.

Нарушителям регламента могут снизить объем дотаций на следующий год, отмечается в документе. Регионы освобождаются от ответственности за неисполнение соглашения при смене главы региона или ЧС, отмечает РИА Новости.