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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:08  31 декабря 2017 0

Правительство установило правила, как будет раздавать помощь регионам

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, силуанов антон
Министерство Антона Силуанова прописала правила игрыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство установило требования к регионам для получения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Документ, уточняющий требования, размещен на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье, 31 декабря.

Устанавливаются сроки, когда претендующие на дотации регионы должны подписать соглашение об оздоровительных мерах. Эти документы главы регионов должны подписать до 1 февраля, Минфин визирует соглашение не позднее 15 февраля. В министерство финансов также ежеквартально должны поступать отчеты о расходовании средств — до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, начиная с апреля 2018 года.

Нарушителям регламента могут снизить объем дотаций на следующий год, отмечается в документе. Регионы освобождаются от ответственности за неисполнение соглашения при смене главы региона или ЧС, отмечает РИА Новости.

Татьяна Жаткина
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