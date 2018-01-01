01:25 01 января 2018 0

Антониу Гутерреш считает, что за минувший год обстановка в мире только обострилась ФОТО: wikipedia

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к населению планеты с предостережением. В новогоднем обращении он отметил, что человечеству необходимо направить все силы на борьбу с ксенофобией и неравенством, а также выразил обеспокоенность из-за возможного появления ядерного оружия в ряде нестабильных государств.

«Когда я вступил в должность год назад, я обратился с призывом объявить 2017 год годом мира. К сожалению, мир пошел в обратном направлении. Мы стали свидетелями ужасающих нарушений прав человека. Усиливаются национализм и ксенофобия», — отметил Гутерреш.



По словам Генсека ООН, за минувший год в мире обострились региональные конфликты, появились новые опасности. В особенности его беспокоят возможность начала ядерного конфликта и глобальные климатические изменения. «Вступая в 2018 год, я обращаюсь с сигналом тревоги — с предостережением всему миру. Я призываю к единству. Я искренне верю, что мы можем сделать наш мир более надежным и безопасным» — добавил Гутерреш.