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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
22:10  01 января 2018 0

В России ответили на введение биометрического контроля на границе Украины

Клипарт., паспорт, загранпаспорт
Теперь по обычному загранспаспорту на Украину не попастьФото: Александр Мамаев © URA.RU

Украина ввела биометрический контроль на границе. Новую процедуру прошли уже более 500 россиян. В Сети раскритиковали подобное нововведение.

На Украине с 1 января вступили в силу новые правила прохождения границы. Теперь попасть в Незалежную можно только пройдя биометрический контроль, сообщают Nation News. Условия работают для граждан 70 государств, в том числе и России. Россияне без оптимизма восприняли такое нововведение. В Сети написали, что подобный шаг в последствии может привести к изоляции страны.

Въезд на Украину теперь возможен только с биометрическиму документом. Кроме того, сотрудники украинской пограничной службы будут снимать у гостей «группы риска», куда входят и россияне, отпечатки всех десяти пальцев.

В первый день после введения новых правил процедуру прошли более 2,7 тысячи человек. Порядка 500 из этих людей являются гражданами России.

Как пишет один из пользователей соцсетей, «чтобы отбить у иностранцев желание посещать Украину, достаточно ввести сверхдорогие визы». Другие считают, что желающих посетить Незалежную и без этого было не очень много. Подобные ограничения доставят неудобства, в первую очередь, тем, у кого в стране живут родственники.

Напомним, что Госпогранслужба Украины с 1 января вводит фиксацию биометрических данных граждан других стран и лиц без гражданства. Соответствующий указ был подписан президентом Петром Порошенко 30 августа прошлого года, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ольга Дудорова
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