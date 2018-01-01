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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
23:07  01 января 2018 0

В Крыму назвали новогоднее обращение Порошенко «ядом в блестящей обертке после бомбардировок»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко в новогоднем обращении назвал жителей Крыма, Севастополя, Луганска и Донецка «братьями с сестрами» своей страныФото: пресс-служба президента Украины

Депутат Государственной думы от Крыма, заместитель председателя по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к жителям российского полуострова и Донецка. Он назвал его «ядом в блестящей обертке после бомбардировок».

По словам депутата, на фоне отторжения украинцев от своих лидеров новогоднее обращение Порошенко к жителям Крыма есть ни что иное, как попытка сформировать группы сторонников в Донбассе и Крыму, сообщают Nation News.

Бальбек отметил, что обращение президента Украины Петра Порошенко к жителям Крыма, Севастополя, Луганска и Донецка, в котором он назвал людей «братьями с сестрами» своей страны, есть ни что иное, как «яд в блестящей обертке». Как сказал депутат, поверить убийце собственного народу могут только «сумасшедшие и западное сообщество».

Ольга Дудорова
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