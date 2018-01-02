02:15 02 января 2018 0

По предварительным данным, женщина, ее сын и свекровь задохнулись в дыму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вечером 1 января в поселке Усть-Черная Гайнского района Пермского края в результате пожара в частном доме погибли три человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, женщина, ее сын и свекровь задохнулись в дыму.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что вечером 1 января 2018 года в доме находились 37-летняя женщина с 3-летним сыном и 68-летней матерью своего сожителя, — сообщили „URA.RU“ представители управления СКР по Пермскому краю. — При осмотре на месте видимых внешних следов, указывающих на то, что погибшие женщины и ребенок стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. По предварительным данным, смерть всех троих наступила в результате острого отравления продуктами горения».

Несмотря на то, что в смерти пермяков на первый взгляд нет ничего криминального, следователи все-таки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как ранее сообщало «URA.RU», в Оренбургской области в частном доме погибли сразу семь человек — четверо взрослых и трое детей. По предварительной версии, все они отравились угарным газом.