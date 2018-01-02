05:59 02 января 2018 1

Продюсер Харви Вайнштейн стал в 2017 году одним из главных персонажей вскрывшихся секс-скандалов Фото: Википедия

Американские актрисы кино, театра и телевидения организовали движение, целью которого станет борьба с сексуальными домогательствами и дискриминацией по половому признаку. Идеологом новой общественной организации, получившей название Time’s Up, стала телепродюсер Шонда Раймс, известная по сериалу «Анатомия страсти».

Как сообщает Life, инициативу о создании Time’s Up поддержали как минимум 300 женщин, среди которых такие знаменитости, как Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун, Эшли Джадд и другие не менее известные актрисы. Женщины требуют гендерного равенства в киностудиях и кино и музыкальных агентствах, а также намерены поддерживать жертв сексуального насилия и добиваться наказаний для тех компаний, в которых сотрудницы подвергаются домогательствам.

Отметим, это уже не первое общественное объединение, которое намерено бороться с заявленной проблемой. Ранее к движению солидарности жертв сексуальных домогательств #MeToo присоединилась американская Гильдия актеров. Как писало «URA.RU», журнал Time назвал «Человека года» сразу нескольких персон — участниц движения Silence Breakers («Нарушившие тишину»). Между тем, как оказалось, от сексуальных домогательств в кино страдают не только женщины. Так, домогательства в адрес мужчин стоили карьеры исполнителю одной из главных ролей в популярном сериале «Карточный домик» Кевину Спейси.