12:44 02 января 2018 2

Алексей Пушков предположил, что Польша страдает от политики украинского президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Член Совфеда, глава комиссии по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова польского премьера Матеуша Моравецкого, заявившего о том, что страна не намерена принимать беженцев из мусульманских государств из-за большого потока мигрантов с Украины.

«Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от „успехов“ Порошенко», — написал сенатор в социальной сети Twitter.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 1 января заявил о том, что страна не будет принимать беженцев из государств Северной Африки и Ближнего Востока, напоминает RT. При этом он подчеркнул, что Польша «снимает напряженность на восточных рубежах Евросоюза», принимая на своей территории украинских мигрантов.

По различным оценкам, в настоящее время за пределами Украины живут и работают от трех до семи миллионов украинских граждан, уточняет телеканал 360. Основными направлениями миграции украинцев называют Россию и Польшу.

Европейская комиссия, в свою очередь, подала в суд Евросоюза исковое заявление против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС, добавляет «Федеральное агентство новостей».