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02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
13:15  02 января 2018 0

В Росгвардии россиянам посоветовали не обсуждать зарубежные поездки в соцсетях

День города. Екатеринбургу 293, улыбки, лето, девушки, селфи палка
Выкладывать селфи в соцсетях во время отдыха не стоитФото: Александр Мамаев © URA.RU

Россиянам настоятельно не рекомендуют рассказывать в соцсетях о зарубежных путешествиях и выкладывать снимки из аэропорта или с самого отдыха. Как считают в Росгвардии, этой информацией могут воспользоваться квартирные воры.

Представитель московского управления вневедомственной охраны Сергей Тумин отметил, что пик квартирных краж приходится именно на новогодний период, когда многие уезжают за город или в отпуск, пишет «Интерфакс».

Кроме того, Тумин посоветовал россиянам не писать в соцсетях о хранящихся дома антикварных вещах, ювелирных изделиях или дорогих произведениях искусства.

Сотрудники Россгвардии рекомендуют россиянам обезопасить свой дом, установив решетки на окнах, а также разместить над дверью видеокамеру или датчик с мигающим маячком для отпугивания преступников.

Нина Калинина
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