В Нижнем Тагиле бойцы ОМОН Росгвардии задержали двух 19-летних уральцев, подозреваемых в кражах сотовых телефонов. Задержанные оказались родом из Карпинска и, как считают силовики, совершили два преступления накануне Нового года.
Один из потерпевших — 22-летний житель Гальяно-Горбуновского массива, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской обласи. Грабители отозвались на его сообщение о продаже сотового телефона, а в момент встречи на Уральском проспекте избили продавца и забрали мобильник. В тот же день незнакомцы ограбили еще одного мужчину на Заводской.
«Он, как и другой потерпевший, хотел реализовать сотовый телефон. На этот раз „потенциальные покупатели“ решили попытаться обмануть гражданина и вместо купюр передали ему подделки, так называемые „билеты банка приколов“. Не успел потерпевший им возразить, как они с силой оттолкнули его и убежали вместе со смартфоном», — сообщили в пресс-службе.
После задержания злоумышленники оба украденных телефона вернули владельцам. За грабеж, совершенный группой лиц, парням грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.