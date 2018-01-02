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Главные новости Свердловской области
20:29  02 января 2018 0

На Урале задержали грабителей, вручавших жертвам купюры «банка приколов»

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , борьба, кулак, агрессия, ненависть, злость, удар, кулаки, оскал
Одну жертву грабители избили, прежде чем забрать телефонФото: depositphotos.com © URA.RU

В Нижнем Тагиле бойцы ОМОН Росгвардии задержали двух 19-летних уральцев, подозреваемых в кражах сотовых телефонов. Задержанные оказались родом из Карпинска и, как считают силовики, совершили два преступления накануне Нового года.

Один из потерпевших — 22-летний житель Гальяно-Горбуновского массива, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской обласи. Грабители отозвались на его сообщение о продаже сотового телефона, а в момент встречи на Уральском проспекте избили продавца и забрали мобильник. В тот же день незнакомцы ограбили еще одного мужчину на Заводской.

«Он, как и другой потерпевший, хотел реализовать сотовый телефон. На этот раз „потенциальные покупатели“ решили попытаться обмануть гражданина и вместо купюр передали ему подделки, так называемые „билеты банка приколов“. Не успел потерпевший им возразить, как они с силой оттолкнули его и убежали вместе со смартфоном», — сообщили в пресс-службе.

После задержания злоумышленники оба украденных телефона вернули владельцам. За грабеж, совершенный группой лиц, парням грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

Виктор Дорофеев
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