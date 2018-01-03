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03 января 2018
02 января 2018
00:55  03 января 2018 0

В Таджикистане четыре человека насмерть отравились пловом

Ресторан
Вместо поваренной соли повар почему-то использовал натриевую селитруФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу четыре жителя города Худжанд в Таджикистане скончались после того, как поели приготовленного в качестве новогоднего плова. Среди погибших оказался и 67-летний мужчина, приготовивший угощение. Экспертиза установила, что причиной смерти стал нитрат натрия — повар по ошибке использовал опасное вещество вместо соли.

Еще шесть человек, в том числе пожилая женщина и ее малолетний внук, госпитализированы с тяжелым отравлением, передает «Интерфакс». Правоохранительными органами Таджикистана возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Судебно-медицинская экспертиза показала, что четверо жителей 19-го микрорайона города Худжанда скончались в результате отравления нитратом натрия, — приводит информагентство сообщение со ссылкой на источники прокуратуре Худжанда. — На месте трагедии найдена небольшая коробка с остатками этого вещества. Смертельная доза натриевой селитры обнаружена и в организме умерших».

Отметим, нитрат натрия или натриевая селитра широко применяется в промышленности и используется в качестве удобрения. Вещество имеет ярко выраженный соленый вкус, чем и объясняется то, что его могли перепутать с поваренной солью.

Евгений Александров
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