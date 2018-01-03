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03 января 2018
05:49  03 января 2018 1

Юная синхронистка из Перми удивила Галкина задержкой дыхания на полторы минуты. ВИДЕО

Девочка задержала дыхание на 1 минуту 39 секунд, погрузившись в специальный аквариумФото: скрин видеозаписи программы «Лучше всех»

Жительница Прикамья Дарья Шиловская выступила в программе «Лучше всех» на «Первом канале». 11-летняя пловчиха-синхронистка является членом сборной Пермского края и умеет задерживать дыхание более чем на две минуты.

Правда, когда ведущий Максим Галкин попросил спортсменку продемонстрировать свои умения, результат оказался несколько меньшим от ее личного рекорда — 1 минута 39 секунд. Тем не менее и этот результат, по словам ведущего эфира, значительный для 11 лет.

Юная пловчиха пояснила, что занимается спортом с 3,5 лет. Это удивило пользователей соцсетей, указавших, что результат очень даже средний — на такое время дыхание может задержать человек и без специальной подготовки. Тем не менее, поддержать юную пермячку в студию пришла олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Виктор Жуков
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