Жительница Прикамья Дарья Шиловская выступила в программе «Лучше всех» на «Первом канале». 11-летняя пловчиха-синхронистка является членом сборной Пермского края и умеет задерживать дыхание более чем на две минуты.
Правда, когда ведущий Максим Галкин попросил спортсменку продемонстрировать свои умения, результат оказался несколько меньшим от ее личного рекорда — 1 минута 39 секунд. Тем не менее и этот результат, по словам ведущего эфира, значительный для 11 лет.
Юная пловчиха пояснила, что занимается спортом с 3,5 лет. Это удивило пользователей соцсетей, указавших, что результат очень даже средний — на такое время дыхание может задержать человек и без специальной подготовки. Тем не менее, поддержать юную пермячку в студию пришла олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.