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03 января 2018
02 января 2018
Главные новости Москвы
10:25  03 января 2018 11

Сбербанк объяснил, как уберечь деньги от кибермошенников

Изменения на ипотечном рынке недвижимости Курганской области. Курган., сбербанк россии
В Сбербанке призвали россиян к бдительностиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Специалисты Сбербанка рассказали, как обезопасить деньги на своем счете от действий кибермошенников. По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, главное — оставаться бдительными.

«Первое: мы никогда не звоним и не говорим своим клиентам, что их карта будет приостановлена через час или через два, поэтому им необходимо провести какие-то действия. Если вы получаете такие звонки — они бывают, к сожалению — то это точно дело рук мошенников», — цитирует топ-менеджера РИА «Новости».

Кузнецов советует в таких случаях бросать трубку и перезванивать в колл-центр, где могут дать точную информацию о состоянии счета. Кроме того, зампред правления организации отметил, что Сбербанк не рассылает СМС-сообщения о том, что карта будет заблокирована, передает телеканал 360. По словам Кузнецова, некоторые мошенники просто «камуфлируются под номера банка».

Олег Теплоухов
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