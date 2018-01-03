Сбербанк объяснил, как уберечь деньги от кибермошенников

10:25 03 января 2018 11

В Сбербанке призвали россиян к бдительности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Специалисты Сбербанка рассказали, как обезопасить деньги на своем счете от действий кибермошенников. По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, главное — оставаться бдительными.

«Первое: мы никогда не звоним и не говорим своим клиентам, что их карта будет приостановлена через час или через два, поэтому им необходимо провести какие-то действия. Если вы получаете такие звонки — они бывают, к сожалению — то это точно дело рук мошенников», — цитирует топ-менеджера РИА «Новости».

Кузнецов советует в таких случаях бросать трубку и перезванивать в колл-центр, где могут дать точную информацию о состоянии счета. Кроме того, зампред правления организации отметил, что Сбербанк не рассылает СМС-сообщения о том, что карта будет заблокирована, передает телеканал 360. По словам Кузнецова, некоторые мошенники просто «камуфлируются под номера банка».