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03 января 2018
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Главные новости Москвы
14:31  03 января 2018 1

Google откажется от Android в пользу новой системы

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Привычный Android останется в прошломФото: Анна Майорова © URA.RU

Американская корпорация Google приступила к тестированию своей новой операционной системы Fuchsia, которая в будущем станет альтернативой Android.

Разработчики компании трудятся над новинкой уже больше года. Недавно специалисты опубликовали документацию, позволяющую загрузить новое ПО на ноутбук Google Pixelbook. Кроме того, компания откроет исходный код Fuchsia для сторонних разработчиков.

Конкретные причины разработки замены Android пока неизвестны, отмечает телеканал 360. Основным отличием Fuchsia от «зеленого робота» станет отказ от ядра Linux. По мнению экспертов, новинка окажется полностью универсальной системой, способной работать на любых устройствах: от смартфонов, до бытовой техники и ПК.

Как ранее сообщало «URA.RU», Google признал незаконную слежку за пользователями Android.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.RU»
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© Служба новостей «URA.RU»
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