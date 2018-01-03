Сбербанк будет бороться с хакерами вместе с МВД

Министерство внутренних дел России и Сбербанк создали рабочую группу по борьбе с хакерами. Сотрудничество приведет к сокращению киберпреступлений по всей стране, уверены в кредитной организации.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что представители компании уже провели совещание с МВД России, «с новым руководителем Бюро специальных технических мероприятий, генералом [Михаилом] Литвиновым», отмечает РИА «Новости». Стороны обсудили совместные мероприятия по организации обмена информацией, чтобы сократить преступность.
По мнению Кузнецова, это сотрудничество должно привести к сокращению киберпреступлений по всей стране. Он подчеркнул, что Сбербанк смотрит с большим оптимизмом на совместную работу с МВД. «Мы создали рабочую группу, которая будет работать в постоянном режиме. С ФСБ мы работаем очень плотно в рамках цифровой экономики, с коллегами встречаемся на всех совещаниях и заседаниях. Уровень наших взаимодействий и с МВД, и с ФСБ сегодня очень высокий», — подчеркнул Станислав Кузнецов.