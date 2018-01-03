КНДР впервые за два года связалась с Южной Кореей

Представители Северной и Южной Кореи впервые за два года связались по горячей линии, которая расположена в Пханмунджоме — это демилитаризованная зона между странами.
Подробностей разговора пока нет, однако, вероятно, темой переговоров стало участие сборной КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, передает телеканал 360. Звонок поступил в 15:30 по местному времени (09:30 по московскому времени), сообщает RT. Стороны убедились, что телефонная связь и факс работают в штатном режиме, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Как писало «URA.RU», ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал возобновить работу закрытой на долгое время горячей линии между КНДР и Южной Кореей. О намерении направить национальную сборную на Олимпийские игры он заявил в новогоднем обращении.