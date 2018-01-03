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04 января 2018
03 января 2018
Главные новости Москвы
17:45  03 января 2018 4

КНДР впервые за два года связалась с Южной Кореей

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, пхеньян, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне, ким чен ир
Чиновники Южной Кореи и КНДР проверили, как работает телефонная связьФото: depositphotos.com © URA.RU

Представители Северной и Южной Кореи впервые за два года связались по горячей линии, которая расположена в Пханмунджоме — это демилитаризованная зона между странами.

Подробностей разговора пока нет, однако, вероятно, темой переговоров стало участие сборной КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, передает телеканал 360. Звонок поступил в 15:30 по местному времени (09:30 по московскому времени), сообщает RT. Стороны убедились, что телефонная связь и факс работают в штатном режиме, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Как писало «URA.RU», ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал возобновить работу закрытой на долгое время горячей линии между КНДР и Южной Кореей. О намерении направить национальную сборную на Олимпийские игры он заявил в новогоднем обращении.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
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