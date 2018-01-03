Кличко забыл украинский язык, выступая перед горожанами. ВИДЕО

Речь мэра вызвала смех у киевлян
Мэр Киева Виталий Кличко не смог верно произнести речь, выступая на Софийской площади перед горожанами. Собравшиеся отреагировали смехом на его ошибку во время рассказа о гирляндах над столицей Украины.
Кличко, поздравляя жителей с наступающим Новым годом, употребил выражение «зіркове нібо», хотя должен был сказать «небо».
Видео: Анатолій Webprofit
Напомним, за мэром Киева регулярно замечают ошибки в речи и неоднозначные выражения. Так, ранее он оскандалился, не справившись с арифметикой во время интервью, а также признался, что ненавидит снег, потому что его нужно убирать, писало Nation News.