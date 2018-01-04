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29 декабря 2017
04:32  04 января 2018 0

Движение на трассе в ХМАО, где погибли 10 человек, восстановлено. ВИДЕО

Движение на участке трассы, где произошло ДТП, восстановленоФото: соцсети

Движение на участке трассы Ханты-Мансийск — Нягань, где в результате лобового столкновения двух легковых авто погибли 10 человек, восстановлено. Ранее на месте ДТП было организовано реверсивное движение, сообщает ТАСС.

Смертельное ДТП произошло в Октябрьском районе ХМАО на 159-м км автодороги Ханты-Мансийск — Нягань. В результате столкновении «Рено Дастер» и «Мазда 6» погибли 10 человек, в том числе четверо детей, среди которых один младенец.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), оно передано региональному управлению Следственного комитета.

Валерия Романова
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