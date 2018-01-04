Врач заплатит почти миллион долларов своей матери за воспитание

Мама стоматолога хочет обеспечить себе достойную старость
Стоматолог с Тайваня заплатит 800 тысяч долларов своей матери. Деньги должны возместить сумму, которая она потратила на сына.
Основанием для судебного решения стал документ, который юноша подписал в 20-летнем возрасте. В нем молодой человек пообещал матери возместить ей все расходы после того, как окончит вуз, пишет Straits Times. По условиям договора, он должен выплачивать маме 60% чистой прибыли от своих доходов, уточняет «Эхо Москвы».
Отмечается, что подобный контракт женщина имеет и со вторым своим сыном. По ее мнению, дети не будут помогать ей в старости, поэтому она решила подстраховаться.